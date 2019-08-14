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BMW logosunun ne anlama geldiğini açıkladı! Herkes merak ediyordu (Dünyaca ünlü markaların logoların anlamı)

Pek çok markanın logosunu ezbere biliyoruz adeta. Peki hafızalarımıza kazınan bu logolar sadece bir şekilde ibaret mi yoksa bir anlamı var mı? BMW, yılları merak edilen o soruya yanıt verdi ve logosunun anlamını açıkladı. İşte dünyaca ünlü markaların logolarının anlamları.

14.08.2019 12:14 - Son Güncelleme: 14.08.2019 12:18
BMW logosunun ne anlama geldiğini açıkladı! Herkes merak ediyordu (Dünyaca ünlü markaların logoların anlamı)

Alman Otomotiv devi yıllardır onlarca iddiaya konu olan logosunun ne anlama geldiğini açıkladı.

BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs "Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor" sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmiş oldu.

BMW logosunun ne anlama geldiğini açıkladı! Herkes merak ediyordu (Dünyaca ünlü markaların logoların anlamı)

Peki diğer şirketlerin logolarını tasarlarken başvurduğu yöntemleri biliyor musunuz?

İşte şirketlerin ikonik logolarının anlamları...

BMW logosunun ne anlama geldiğini açıkladı! Herkes merak ediyordu (Dünyaca ünlü markaların logoların anlamı)

Google, bundan 4 yıl önce ikonik logosunu değiştirdiğinden beri yeni logonun tasarımsal hatalara sahip olduğu defalarca dile getirilmişti. Ancak bu tasarım o kadar basit bir hataya ev sahipliği yapamayacak bir detaya ev sahipliği yapıyor.

BMW logosunun ne anlama geldiğini açıkladı! Herkes merak ediyordu (Dünyaca ünlü markaların logoların anlamı)

Teknoloji devi Google'ın yeni logosunun ardında altın oran var. Apple'ın logosunda da başvurduğu altın oranı matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran olarak tarif etmek mümkün.

BMW logosunun ne anlama geldiğini açıkladı! Herkes merak ediyordu (Dünyaca ünlü markaların logoların anlamı)

LG: Markanın logosu tam 3 farklı anlam taşıyor: LG harfleri, gülen yüz ve açma/kapama tuşu gibi görünen bir sembol. Ve bu elementler bir Pac Man logosu olarak da tekrar düzenlenebiliyor.

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