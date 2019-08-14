BMW logosunun ne anlama geldiğini açıkladı! Herkes merak ediyordu (Dünyaca ünlü markaların logoların anlamı)
Pek çok markanın logosunu ezbere biliyoruz adeta. Peki hafızalarımıza kazınan bu logolar sadece bir şekilde ibaret mi yoksa bir anlamı var mı? BMW, yılları merak edilen o soruya yanıt verdi ve logosunun anlamını açıkladı. İşte dünyaca ünlü markaların logolarının anlamları.
14.08.2019 12:14
- Son Güncelleme: 14.08.2019 12:18
Alman Otomotiv devi yıllardır onlarca iddiaya konu olan logosunun ne anlama geldiğini açıkladı.
BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs "Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor" sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmiş oldu.
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