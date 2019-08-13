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Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor musunuz? İşte şehirlerin değişen isimleri...

Osmanlı tarihinden günümüze Anadolu'daki il ve ilçelerin birçoğunun isimleri değişime uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı.

13.08.2019 22:13 - Son Güncelleme:
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor musunuz? İşte şehirlerin değişen isimleri...

Değişime uğrayan bazı il ve ilçelerin isimleri ise şöyle:

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor musunuz? İşte şehirlerin değişen isimleri...
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor musunuz? İşte şehirlerin değişen isimleri...
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor musunuz? İşte şehirlerin değişen isimleri...
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor musunuz? İşte şehirlerin değişen isimleri...
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