Günlük burç yorumları – 13 Temmuz 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Temmuz Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Zamanınızı ve enerjinizi yaşam alanınızı iyileştirmeye akıtırsanız o huzuru derinden hissedecek ve mutluluğunuza mutluluk katacaksınız. Sevdiklerinin sana ihtiyacı olabilir. Ailenden ya da sevdiğin bir yakınından telefon alabilir, maddi destek isteyebilirsin.
İşinizde güçlü olmak için her türlü zorluklara katlanıyorsunuz. Hedefiniz belli ve siz amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. İkinci yönetici gezegeniniz Mars, maddeye olan bağımlılığınızı daha belirgin bir hale getiriyor. Öğleden sonra bazı karışık ruh durumunuzun sakinleştiğini görecek ve farklı konularla ilgileneceksiniz.
BOĞA
Yazışma, sözleşme, eğitim, tapu ve kamusal herhangi bir işinizi halletmek ve işlerinizi toparlamak için uygun bir gündesiniz. Hayatında şu sıralar meydana gelen gelişmeler, alışkanlıklarını bozabilir. Değişimi kendi içinde hissetmeye başlıyorsun.
Mars Aslan'da ilerliyor.. Artık daha kararlı ve cesur düşünceler içinde olacaksınız. Duygularınızda her zamanki gizliliğinizden kurtuluyor ve konulara daha akılcı yaklaşıyorsunuz. Bugün, kendinizin bazı farklı değerleri olduğuna inanabilir ve olayların gelişimini bu özelliklerinize göre şekillendirebilirsiniz. Değişiklik size iyi gelecektir.
İKİZLER
Sırlarınızı başka kişilerle paylaşmamanızda fayda var. Bu konuda dikkatli olmanız sizi dedikodu zincirlerinden koruyacaktır. Hayatını olumsuz etkileyen her şeyi bir kenara bırakmak isteyeceksin. Çünkü hayat durmaksızın akıp gidiyor.
Siz değişimler içinde olmanıza rağmen, çevresel koşullar nedeniyle bu özelliğinizi yeterince gösteremiyorsunuz. İlişkilerinize kesin ve doğru bir yaklaşım içindesiniz. Bugün, ele aldığınız konulara gerçekçi bir çözüm getireceksiniz. Ailenizin kadınlarıyla bazı fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Olayları abartmamalısınız.
YENGEÇ
İlham ihtimallere ve içinizden geçebilecek yeni projelere hazırlıklı olun. Evrenin çözümlerine kendinizi aşın ve maddi bereketiniz artışa geçsin. Biraz sakinleşme zamanı. Bir süredir yolunda gitmeyen konulara daha fazla kafa yormak istemeyeceksin.
Sosyal ve ikili ilişkilerinizde, ikilem yaşamak istemiyorsanız, duygu ve mantık dengelerinizi korumak zorundasınız. Bugün, bazı gerçekler karşısında belirsizlik gösterebilirsiniz. Etrafınızda olan olaylara karşı tepkisel davranmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Sağlığınızın hassas olduğu bir gün.
ASLAN
Cinsiyetiniz fark etmeksizin mesleki konularda yaşça büyük bir erkekten destek alabilirsiniz. Konuştuğunuz bazı şeyler farklı yerlere çekilebilir. Hassas ve alıngan tarafın artabilir. Çevrendeki insanların beklenmedik hareketleri karşısında bugün biraz incinebilirsin.
Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dürüstlük kavramını en iyi uygulayıcılarından biri olarak, çevrenizi yargılamanız normal. Titiz ve detaycı tavrınızla çevrenizi sıksanız bile, bugün Ay'ın bulunduğu konum, size olumlu destek verecek. Organizasyon yeteneğinizin belirgin olduğunu, çevrenize ispat edeceksiniz.