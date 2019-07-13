Günlük burç yorumları – 13 Temmuz 2019 Cumartesi

KOÇ

Zamanınızı ve enerjinizi yaşam alanınızı iyileştirmeye akıtırsanız o huzuru derinden hissedecek ve mutluluğunuza mutluluk katacaksınız. Sevdiklerinin sana ihtiyacı olabilir. Ailenden ya da sevdiğin bir yakınından telefon alabilir, maddi destek isteyebilirsin.

İşinizde güçlü olmak için her türlü zorluklara katlanıyorsunuz. Hedefiniz belli ve siz amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. İkinci yönetici gezegeniniz Mars, maddeye olan bağımlılığınızı daha belirgin bir hale getiriyor. Öğleden sonra bazı karışık ruh durumunuzun sakinleştiğini görecek ve farklı konularla ilgileneceksiniz.