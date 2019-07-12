Aslan ve kaplanın (kavgası) karşılaşması şoke etti Sonu ise inanılmaz oldu

Biri ormanların kralı Aslan diğeri ise en büyük kedi olan Kaplan! Peki bu ikisi karşılaşırsa ne olur? Bu görüntüler nerede çekildi bilinmiyor muhtemelen bir hayvan parkı. Çünkü bu iki büyük yırtıcı doğal ortamda karşılaşmıyor. Bu bağlamda Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İki avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tık'lanan görüntülerde Aslan ve Kaplan'ın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...

12.07.2019 11:55 - Son Güncelleme: 12.07.2019 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





