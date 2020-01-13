Günlük burç yorumları – 13 Ocak 2020 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Ocak Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Kararlarınızı verirken maddesel konumunuzu da gözden geçirmelisiniz. Atılım yapmak isterken, sahip olduğunuz imkanları, tehlikeye atmamalısınız. Bugün, hayal gücünüzü mükemmel çalışıyor. Sadece enerjinizi doğru kullanmalısınız.
BOĞA:
Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Kazançlarınızda; istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir. Düşündüğünüz şeyler için yolculuklar gündeme gelecektir.
İKİZLER:
Bugün, olumlu günlerinizden biri. Ay, kombinasyon burcunuz Aslan'da ilerlerken, sizin hareketli ve çalışkan yönlerinizi daha da geliştiriyor. Düşüncelerinizde daha fazla esneklik görülecek. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirirken, bir çok organizasyon çalışmalarınız,gündeme gelecektir.. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.
YENGEÇ:
İş ilişkilerinizde yaratıcı yönlerinizi çevrenizle paylaşmak istediğinizde, yalnız kaldığınızı görebilirsiniz. Onların farklı davranışları karşısında göstereceğiniz duygusal tepkilere, kendiniz bile şaşırabilirsiniz. Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. Pratik yönlerinizi ön plana çıkarmalısınız.
ASLAN:
Ay burcunuzda ilerlerken, derin ve keskin görüşler içindesiniz. Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün, partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Çabuk değişim gösteriyor ve onunda size ayak uydurmasını bekliyorsunuz