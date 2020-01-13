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Bilim insanları uzaylıların varlığını açıkladı, dünyayı şaşkına çevirdi: Aramızdalar ama...

Dünya dışı yaşam, insanlığın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Kimileri UFO'ları görüntülüyor, kimileri yaşadıkları yere indiklerini iddia ediyor. Uzaylı iddiası bu kez bir bilim insanı tarafından gündeme getirildi. Uzaya giden ilk İngiliz astronot olan Dr. Helen Sharman, uzaylıların kesinlikle var olduklarını ancak insanlar gibi karbon ve nitrojenden yaratılmadıkları için onları göremiyor olabileceklerini söyledi.

13.01.2020 09:34 - Son Güncelleme: 13.01.2020 09:45
Bilim insanları uzaylıların varlığını açıkladı, dünyayı şaşkına çevirdi: Aramızdalar ama...

1991 yılında SSCB'nin modüler uzay istasyonu Mir'e giden ve İngiltere'nin uzaya çıkan ilk astronotu olma ünvanının sahibi olan Helen Sharman uzaylıların varlığını kabul etti.

Bilim insanları uzaylıların varlığını açıkladı, dünyayı şaşkına çevirdi: Aramızdalar ama...

İngiliz basınında büyük yankı yaratan açıklamalarda, Sharman Dünya dışı yaşamın kesinlikle var olduğunu fakat bildiğimiz yaşama göre farklı elementlerden olmuş olabileceğini iddia etti.

Bilim insanları uzaylıların varlığını açıkladı, dünyayı şaşkına çevirdi: Aramızdalar ama...

Observer Magazine'de konuşan Helen Sharman, elementler arasındaki bu fark nedeniyle Dünya dışı varlıkların bizim bilgimiz dışında gezegenimizde olabileceğini açıkladı.

Bilim insanları uzaylıların varlığını açıkladı, dünyayı şaşkına çevirdi: Aramızdalar ama...

Bu varlıkların karbon ve nitrojen tabanlı olma ihtimalinin altınız çizen 56 yaşındaki Sharman, "Şu an burada olmaları muhtemel ve biz onları öylece göremeyiz." dedi.

Bilim insanları uzaylıların varlığını açıkladı, dünyayı şaşkına çevirdi: Aramızdalar ama...

KOMPLO TEORİLERİNİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Evren, Mars, Ay, UFO'lar, uzaylılar ve nicesi hakkında insanlık yıllardır araştırma yapıyor ancak kesin bir sonuç elde edemiyor. Hal böyle olunca komplo teorilerinin ardı arkası kesilmiyor. Kimilerine göre 'UFO'lar birçok kez Dünya'yı ziyaret etti.' kimilerine göre 'Mars'ta uzaylılara ait kanıtlar bulundu.' Uzay hakkındaki veriler netleşmedikçe de bu teorilere her geçen gün bir yenisi daha eklenecek. Ancak bu sefer ortaya atılan teori diğerlerinden daha farklı. Uzaylılar hakkındaki ilginç iddialarıyla gündeme gelen Scott C. Waring, 'Dünya'dan daha büyük bir uzay gemisi' tespit ettiğini ileri sürdü ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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