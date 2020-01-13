Bilim insanları uzaylıların varlığını açıkladı, dünyayı şaşkına çevirdi: Aramızdalar ama...
Dünya dışı yaşam, insanlığın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Kimileri UFO'ları görüntülüyor, kimileri yaşadıkları yere indiklerini iddia ediyor. Uzaylı iddiası bu kez bir bilim insanı tarafından gündeme getirildi. Uzaya giden ilk İngiliz astronot olan Dr. Helen Sharman, uzaylıların kesinlikle var olduklarını ancak insanlar gibi karbon ve nitrojenden yaratılmadıkları için onları göremiyor olabileceklerini söyledi.
KOMPLO TEORİLERİNİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Evren, Mars, Ay, UFO'lar, uzaylılar ve nicesi hakkında insanlık yıllardır araştırma yapıyor ancak kesin bir sonuç elde edemiyor. Hal böyle olunca komplo teorilerinin ardı arkası kesilmiyor. Kimilerine göre 'UFO'lar birçok kez Dünya'yı ziyaret etti.' kimilerine göre 'Mars'ta uzaylılara ait kanıtlar bulundu.' Uzay hakkındaki veriler netleşmedikçe de bu teorilere her geçen gün bir yenisi daha eklenecek. Ancak bu sefer ortaya atılan teori diğerlerinden daha farklı. Uzaylılar hakkındaki ilginç iddialarıyla gündeme gelen Scott C. Waring, 'Dünya'dan daha büyük bir uzay gemisi' tespit ettiğini ileri sürdü ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.