Bilim insanları uzaylıların varlığını açıkladı, dünyayı şaşkına çevirdi: Aramızdalar ama...

KOMPLO TEORİLERİNİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Evren, Mars, Ay, UFO'lar, uzaylılar ve nicesi hakkında insanlık yıllardır araştırma yapıyor ancak kesin bir sonuç elde edemiyor. Hal böyle olunca komplo teorilerinin ardı arkası kesilmiyor. Kimilerine göre 'UFO'lar birçok kez Dünya'yı ziyaret etti.' kimilerine göre 'Mars'ta uzaylılara ait kanıtlar bulundu.' Uzay hakkındaki veriler netleşmedikçe de bu teorilere her geçen gün bir yenisi daha eklenecek. Ancak bu sefer ortaya atılan teori diğerlerinden daha farklı. Uzaylılar hakkındaki ilginç iddialarıyla gündeme gelen Scott C. Waring, 'Dünya'dan daha büyük bir uzay gemisi' tespit ettiğini ileri sürdü ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.