Tutankamon'un laneti öldürdü! Dehşete düşüren olay

Tarih boyunca gizemini sürdüren olaylardan biri de Mısır'da bulunan piramitlerin yapımı. Binlerce yıl önce dev kaya parçaları bir araya getirilerek yapılan piramitler, günümüze kadar gelmesinin yanı sıra gizemini de koruyor. Firavunların mezarlarına da ev sahipliği yapan piramitlerle ve firavun mezarlarıyla ilgili efsaneler sürüyor. En ünlü Mısır firavunlarından biri de Tutankamon. Tutankamon'un lahitini açan kişilerin kısa süre içerisinde ölmesi "lanet" tartışması yarattı.

13.01.2020 07:05 - Son Güncelleme: 13.01.2020 07:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





