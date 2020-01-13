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Tutankamon'un laneti öldürdü! Dehşete düşüren olay

Tarih boyunca gizemini sürdüren olaylardan biri de Mısır'da bulunan piramitlerin yapımı. Binlerce yıl önce dev kaya parçaları bir araya getirilerek yapılan piramitler, günümüze kadar gelmesinin yanı sıra gizemini de koruyor. Firavunların mezarlarına da ev sahipliği yapan piramitlerle ve firavun mezarlarıyla ilgili efsaneler sürüyor. En ünlü Mısır firavunlarından biri de Tutankamon. Tutankamon'un lahitini açan kişilerin kısa süre içerisinde ölmesi "lanet" tartışması yarattı.

13.01.2020 07:05 - Son Güncelleme: 13.01.2020 07:06
Tutankamon'un laneti öldürdü! Dehşete düşüren olay

Tutankamon, Mısır'da MÖ. 1332 ila 1323 yılları arasında hüküm süren firavun olarak biliniyor.

Tutankamon'un laneti öldürdü! Dehşete düşüren olay

Tutankamon'un babası Mısır'da tek tanrılı din Aten'i kuran IV. Amenotep'ti.

Tutankamon'un laneti öldürdü! Dehşete düşüren olay

IV. Amenotep yaşamını yitirdikten sonra oğlu Tutankamon üvey kız kardeşi Ankhesenamen ile evlendi ve tahta çıktı.

Tutankamon'un laneti öldürdü! Dehşete düşüren olay

Babası IV. Amenotep'in ortaya çıkardığı tek tanrılı din Aten yerine Tutankamon çok tanrılı din inancını benimsedi.

Tutankamon'un laneti öldürdü! Dehşete düşüren olay

Mısır firavunu Tutankamon'un mezarı 1922 yılında Howard Carter tarafından keşfedildi.

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