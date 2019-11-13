Günlük burç yorumları – 13 Kasım 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Kasım Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
13.11.2019 09:36
- Son Güncelleme: 13.11.2019 09:36
KOÇ:
Bugün, Ay kombinasyon burcunuz İkizler'de ilerlerken, duygusal konularınıza yoğun bir derinlik getiriyor. İlişkilerinizde güç arayışı bir türlü bitmiyor. Partnerinizin istekleriyle hareket edeceksiniz.
BOĞA:
Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Planladığınız olayları yaşama geçirmek için daha beklememelisiniz. Zamanlama konusunda akıllıca davranmalı ve kendinizi yeniden yapılandırmalısınız.
İKİZLER:
Ay, burcunuzda ilerliyor Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak, aranızda maddi konuların gündeme gelmesi aklınızı kurcalayabilir.
YENGEÇ:
Ay'ın konumu, bilinçaltınızı etkiliyor. Yaratıcı yönünüzü ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Olayları kafanızda çok büyütüyorsunuz. Şimdiye kadar düşünmediğiniz detaylara yoğunlaşacaksınız.
ASLAN:
Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz.