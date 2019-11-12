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12 Kasım BİM aktüel kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'de hangi ürünler indirime girdi?

Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesi bulunan BİM Marketler Zinciri tarafından Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler satışa sunuluyor. Bu aktüel ürünlerde her hafta birçok sürpriz ürün yer alıyor. Kataloğu yakından takip eden vatandaşlar ise hangi ürünlerin yer aldığını merak ederken fırsatlardan da yararlanmak istiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak? İşte 12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu listesi...

12.11.2019 17:21 - Son Güncelleme: 12.11.2019 17:22
12 Kasım BİM aktüel kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'de hangi ürünler indirime girdi?

BİM aktüel kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı bugün vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 12 Kasım Salı haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yer alan ürünler belli oldu. Katalogda bu hafta özellikle ev ve bakım ürünleri dikkat çekenler arasında yerini aldı. Peki, bu hafta BİM'de hangi indirimli ürünler yer alacak? İşte aktüel ürünler kataloğu...

12 Kasım BİM aktüel kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'de hangi ürünler indirime girdi?

Bulaşık Makinesi KEY 3003

• Paslanmaz çelik gövde

• Ayarlanabilir fincan rafları

• Su taşma emniyet sistemi

• Tuz uyarı ışığı

• A Kurutma performansı

• Beyaz renk

12 Kasım BİM aktüel kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'de hangi ürünler indirime girdi?
12 Kasım BİM aktüel kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'de hangi ürünler indirime girdi?
12 Kasım BİM aktüel kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'de hangi ürünler indirime girdi?
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