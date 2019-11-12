12 Kasım BİM aktüel kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'de hangi ürünler indirime girdi?

Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesi bulunan BİM Marketler Zinciri tarafından Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler satışa sunuluyor. Bu aktüel ürünlerde her hafta birçok sürpriz ürün yer alıyor. Kataloğu yakından takip eden vatandaşlar ise hangi ürünlerin yer aldığını merak ederken fırsatlardan da yararlanmak istiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak? İşte 12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu listesi...

12.11.2019 17:21 - Son Güncelleme: 12.11.2019 17:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





