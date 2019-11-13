BİM'de cuma indirimi açıklandı! İşte 15 Kasım BİM Aktüel ürünler kataloğuna damga vuran o ürünler
15 Ekim tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin bu cuma itibarıyla satışa çıkaracağı aktüel ürünler listesinde ev hanımlarını sevindirecek kampanyalara yer verildi. Buharlı ütü, çay makinesi, narenciye sıkacağı, petek doku tava seti 2'li, bitki çayı ve kahve demleme bardağı, 6'lı kulplu çay bardağı, çay tabağı çeşitleri, büyük seramik kase gibi ürünlerin yanı sıra kışlık ürünlerde bu katalogda bulunuyor. İşte 15 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
13.11.2019 10:31
- Son Güncelleme: 13.11.2019 10:31
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