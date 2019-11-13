BİM'de cuma indirimi açıklandı! İşte 15 Kasım BİM Aktüel ürünler kataloğuna damga vuran o ürünler

15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketler tarafından güncel liste erişime açıldı. BİM müşterileri için cuma günü satışa çıkacak indirimli ürünler listesi belli oldu. Peki, bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...