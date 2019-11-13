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BİM'de cuma indirimi açıklandı! İşte 15 Kasım BİM Aktüel ürünler kataloğuna damga vuran o ürünler

15 Ekim tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin bu cuma itibarıyla satışa çıkaracağı aktüel ürünler listesinde ev hanımlarını sevindirecek kampanyalara yer verildi. Buharlı ütü, çay makinesi, narenciye sıkacağı, petek doku tava seti 2'li, bitki çayı ve kahve demleme bardağı, 6'lı kulplu çay bardağı, çay tabağı çeşitleri, büyük seramik kase gibi ürünlerin yanı sıra kışlık ürünlerde bu katalogda bulunuyor. İşte 15 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

13.11.2019 10:31 - Son Güncelleme: 13.11.2019 10:31
BİM'de cuma indirimi açıklandı! İşte 15 Kasım BİM Aktüel ürünler kataloğuna damga vuran o ürünler

15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketler tarafından güncel liste erişime açıldı. BİM müşterileri için cuma günü satışa çıkacak indirimli ürünler listesi belli oldu. Peki, bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de cuma indirimi açıklandı! İşte 15 Kasım BİM Aktüel ürünler kataloğuna damga vuran o ürünler

Buharlı Ütü

• 140 gr şok buhar

• 35 gr/dk sürekli buhar

• Durilium Airglade taban

BİM'de cuma indirimi açıklandı! İşte 15 Kasım BİM Aktüel ürünler kataloğuna damga vuran o ürünler

Çay Makinesi

• 0,7 Lt cam demlik haznesi

• 1,7 Lt su ısıtıcı haznesi

• İkili ısıtma fonksiyonu sayesinde sıcak tutma özelliği

• Kablosuz kullanım

BİM'de cuma indirimi açıklandı! İşte 15 Kasım BİM Aktüel ürünler kataloğuna damga vuran o ürünler

Narenciye Sıkacağı

• Her sıkmada değişen sağa-sola hareket

• Verimli ve tüm narenciye çeşitleri için uygun sıkma konisi

• Güç: 25 W

BİM'de cuma indirimi açıklandı! İşte 15 Kasım BİM Aktüel ürünler kataloğuna damga vuran o ürünler

Petek Doku Tava Seti 2'li

• ~20 - 26 cm

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