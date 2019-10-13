Günlük burç yorumları – 13 Ekim 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Ekim Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugün kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Çalışma sisteminizi değiştirme konusunda yeniliklere ihtiyacınız var. İşinizle ilgili pozitif gelişmeler var ve işinize olan bağlılığınız, önemli noktaların oluşmasına neden oluyor.
BOĞA:
Çevrenizde oluşan bir çok romantik fırsat, önünüze geliyor. Bugün yakın ilişkilerinize sanatsal ve uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Sosyal ve duygusal ilişkilerinizde garip gelişen bir ön seziniz var ve çevrenizdeki kişileri algılama konusunda başarılısınız. Ayrıca gizemli olayların peşine düşerek, araştırıcı ve çözümleyici tarafınızı tatmin edebilirsiniz.
İKİZLER:
Bugün önemsiz şeylerin üzerinde fazla durmaya başladınız. Düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın mekanik davranışlarını eleştirmemelisiniz. Onları farklı bir şekilde etkilemekten yanasınız ve bunu ustaca başaracaksınız. Engeller karşısında pes etmemelisiniz.
YENGEÇ:
Kişisel tavırlarınızla çevrenizde üstün bir imaj yaratıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları zorlamayı seviyor fakat bunu yaparken hiç kimseye hesap vermek istemediğiniz için, çevreniz tarafından yargılanmayı da göze almalısınız. Satürn sosyal evinizi olumlu etkiliyor. Kendinizi ispat etme konusunda kararlısınız.
ASLAN:
Jüpiter aşk ve sosyal evinizde ve aldığınız etkiler yüzünden kişisel ilişkileriniz canlanıyor. Kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bugün, karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın. Düşüncelerinizle baş başa kalmak isteyişinizi çevrenize anlatmanız mümkün değil.