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Yumurtanın içinden çıkan adeta şoke etti!

Yumurta en önemli besin kaynaklarımız arasında yer almaktadır. Yumurta, dişi hayvanların ve özellikle kuşların embriyoyu korumak amacıyla yumurtladığı yuvarlak ve oval şekilli cisimlerdir. Birçok hayvanın yumurtaları yiyecek olarak kullanabilmesine karşın, yumurta denince akla ilk gelen şey tavuk yumurtasıdır.

14.10.2019 09:09 - Son Güncelleme: 20.10.2019 11:04
Yumurtanın içinden çıkan adeta şoke etti! Tam yiyordu ki...

Haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan gözlerine inanamadı. Bursa'da yaşan ve tavuk besleyen İsmail Öztan yumurtaları toplantı ve kahvaltı yapmak için sofraya oturdu. Eşinin yaptığı haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan, gördüğü şeyle şaşkına döndü. Yumurtanın içinden çıkan şeyin sosyal medyayı düşmesiyle herkesi hayret etti.

Yumurtanın içinden çıkan adeta şoke etti! Tam yiyordu ki...

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye beldesinde yaşayan İsmail Öztan, hobi amacıyla beslediği yarka cinsi tavukların yumurtalarını toplamak için sabah saatlerinde kümese gitti.

Yumurtanın içinden çıkan adeta şoke etti! Tam yiyordu ki...

Yumurtalardan birinin büyük olması Öztan'ın dikkatini çekti. Kahvaltıda eşinin suda haşladığı yumurtayı kıran Öztan, başka bir yumurta ile daha karşılaştı.

Yumurtanın içinden çıkan adeta şoke etti! Tam yiyordu ki...

Eşiyle birlikte hayretler içinde kalan İsmail Öztan, "Böyle bir hadise ilk defa başımıza geldi. Yumurtanın içinden çift sarı çıktığını gördüm, ama yumurta çıktığını ne gördüm, ne de duydum. Haşlanmış yumurtayı olduğu gibi saklıyorum. Kim görse şaşırıyor" dedi.

Yumurtanın içinden çıkan adeta şoke etti! Tam yiyordu ki...

Dizindeki şişlik tahmin ettiğinden de büyük bir sorun çıktı. Dizinin içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.

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