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Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! Eski NASA çalışanından kan donduran uzaylı açıklaması…

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! Eski NASA çalışanından kan donduran uzaylı açıklaması… NASA bazı gerçekleri dünyadan gizliyor mu sorusu oldukça fazla bir şekilde sorulmaya başlandı. Birçok kişi NASA'nın uzaylılar konusunda bazı detayları insanlardan sakladıklarını düşünüyor. Bir NASA çalışanın yaptığı açıklamalar bu konunun gerçeklik payının olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda NASA tarafından Mars'a ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü. NASA tarafından Güneş'e ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğrafla Güneş'in en lekesiz fotoğrafı ortaya çıktı. Uzay çalışmalarıyla adından söz ettiren NASA, Güneş'ten yeni fotoğraf yayınladı.

14.10.2019 09:10 - Son Güncelleme: 19.05.2020 08:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





