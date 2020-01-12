Günlük burç yorumları – 12 Ocak 2020 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Ocak Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
12.01.2020 09:57
- Son Güncelleme: 12.01.2020 09:57
KOÇ:
Maddi konularda meraklı yapınızı ortaya çıkaran araştırmalar peşindesiniz. İsteklerinizdeki artışların sizi yönlendirmesine izin verecek ve bir çok olayınızı zincirleme bir şekilde halledeceksiniz.
BOĞA:
Sabah saatlerinde başlattığınız bir işin, akşama doğru hız kazandığını görmek mutlu edecek. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getirmek, sizi olumlu potaya getiriyor.
İKİZLER:
Düşüncelerinizde cesur yönlerinizle dikkat çekiyor ve fikirlerinizi çevrenize kabul ettirmesini biliyorsunuz. Ailenizin görüşünden yola çıkarak, gerçekleştirmek istediğiniz projelere sıcak bakabilirsiniz.
YENGEÇ:
Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün. Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmeli ve hızlı kararlar almalısınız. Bugün, düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz.
ASLAN:
Kendinizi aşma konusunda uyguladığınız kurallar var. Taviz vermek istemiyor olmanız, yalnızlık duygusuna kapılmanıza yol açıyor. Mesleki konularda beklediğiniz kriterleri, karşı taraf sağlayacak.