Sivilceyi tedavi eden ve sivilceye neden olan besinler! Sivilce nasıl geçer, tedavisi nedir? İşte mucize çözüm
Sivilceyi tedavi eden ve sivilceye neden olan besinler! Sivilce nasıl geçer, tedavisi nedir? İşte mucize çözüm Görünümüne ve bakımına dikkat edenler için sivilce her zaman sevilmeyen ve istenmeyen bir görüntü oluşturur. Günlük hayatta tükettiğimiz besinler cilt sağlığımızı etkileyerek sivilce oluşumuna neden oluyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz. Özellikle yüz, omuz, sırt, boyun, göğüs ve üst kollarda lekeler ve sivilcelere neden olan kronik, inflamatuar bir cilt rahatsızlığıdır. Genellikle yağlı ciltlerde sıkça karşılaşılan sivilce problemi, gözeneklerin yağ ile tıkanması ve bu yağlar ile beslenen bakterilerin birikmesi nedeniyle meydana gelmektedir. Ciltteki gözeneklerin tıkanması sonucunda sivilce adı verilen iltihaplı kabarcıkların meydana gelir.
Sivilce hepimizin ortak sorunu. Kimileri daha yoğun bir sorun yaşarken, kimileri de dönemsel olarak sivilce problemi yaşıyor. Bu sivilce problemlerinin bazıları genetik faktörlere, kimileri günlük hayatımızdaki stres ve beslenme durumuna göre değişiyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz. Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen besinler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil.Peki sivilceyi önleyen ve sivilceye neden olan besinler neler? Hangi besinler sivilce tedavisine yardımcı oluyor?
Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen besinler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli içecekler, cips gibi atıştırmalıklar ve tuzlu gıdalar ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve sivilceye sebep olan besinler...