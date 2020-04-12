Günlük burç yorumları – 12 Nisan 2020 Pazar

KOÇ:

Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.. Cesur, aktif ve risk almaya hazırsınız. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde yoğunlaştıracaksınız. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz.