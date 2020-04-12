Bu ülkede ölüler gömülmüyor! Ürpertici fotoğraflar...
Akıl alır gibi değil... Endonezya Bali'nin Trunyan köyünde son derece ilginç bir cenaze ritüeli gerçekleştiriliyor. Bu köyde ölenler ne gömülüyor ne de yakılıyor. Trunyan köyünde vefat edenler bambudan yapılan özel kafeslerde çürütülüyor. İşte o ürpertici fotoğraflar...
12.04.2020 06:37
- Son Güncelleme:
YETKİLİLER TURİSTLERİ UYARIYOR
Bali'de bir volkanın eteğindeki bir dağ köyü olan Trunyan Köyü, ormanın derinliklerinde bulunur ve sadece tekneyle erişilebiliyor. Denpasar'ın iki saat kuzeyinde yer alan Trunyan Mezarlığı, 'karanlık turizm' güzergahları arasında popüler hale geldi. Turistler açıkta bırakılan cesetlerin kafataslarına dokunabilmek ve fotoğraflamak için adeta buraya akın ediyor. Uzmanlar ise turistleri Bali'deki bu açık mezar alanından uzak durmaları konusunda uyarıyor.
DİĞER GALERİLER