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Hurdalıktan aldığı Vosvos’un son hali görenleri şoke etti! İşte Vosvos’un kendine hayran bırakan yeni hali

Vosvos sevdalısı bir İngiliz, hurdalıktan aldığı aracı elden geçirdi. Çürümeye terk edilen Vosvos'un en küçük detayına kadar inen İngiliz adam, günlerce tamirhanesinden çıkmadı. Hurdalıktan aldığı aracı tamir ederken her günü de fotoğraflayan Vosvos araç sevdalısı, uzun bir aradan sonra son görüntüleri de paylaştı. Vosvos'un tamirden sonraki hali herkesi şaşkına çevirdi.

13.04.2020 07:31 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





