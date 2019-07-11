Günlük burç yorumları – 11 Temmuz 2019 Perşembe

İKİZLER:

Enerjinizi yanlış yerlere harcamamak için egzersiz yaparsanız size çok faydalı gelecektir. Var olan işlerinizi tamamlayıp bitirmek için uygun. Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi, çoğu kez başarınıza doğal bir katkıda bulunabiliyor. Aşırı uçlarda dolaşmadığınız zaman daha verimli olabiliyorsunuz.