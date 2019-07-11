Günlük burç yorumları – 11 Temmuz 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 11 Temmuz Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Hayat ne kadar zorlayıcı olursa olsun nezaketinizi korursanız ve hayatı akışına bırakırsanız retroyu kolaylıkla atlatarak hayattan keyif alabileceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. . Bugün, etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine, olayların alt yapısını araştırmalı ve gerekli müdahaleyi göstermelisiniz. Kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmelisiniz.
BOĞA:
Maddi konularda darda hissettiğiniz anda yardım gelmesi ilerleyebilmeniz için cesaret verecek. Aşk konularında da umut vaat edici fırsatlar yakalayabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Bugün, birden fazla işle uğraşmak sizi yorabilir. Akşam saatlerinde dinlenmeye vakit ayırmalısınız. Sinir sisteminiz biraz zayıf. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.
İKİZLER:
Enerjinizi yanlış yerlere harcamamak için egzersiz yaparsanız size çok faydalı gelecektir. Var olan işlerinizi tamamlayıp bitirmek için uygun. Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi, çoğu kez başarınıza doğal bir katkıda bulunabiliyor. Aşırı uçlarda dolaşmadığınız zaman daha verimli olabiliyorsunuz.
YENGEÇ:
İhtiyaçlarınızı karşılamakta güçlük çekeceğiniz bugünlerde kredi anlaşmalarına yönelebilirsiniz. Harcamalarınızı ötelemek çok daha sağlıklı olacaktır. Bugün, iletişim konusunda son derece başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. Yakın dostlarınızın size vereceği destek, motivasyon gücünüzü arttırıyor. Düşüncelerinizi süsleyerek, anlatım gücünüzü ikiye katlıyor ve ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.
ASLAN:
Hayattaki isteklerinizi yerine getirebilmek için elinize çeşitli fırsatlar geçecek ve bu fırsatları olumlu yönde kullanmayı başarabileceksiniz. Yakın dostlarınızla birlikte iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bu günde, bazı olaylara radikal çözümler üretmenin zevkini yaşayacaksınız. Olayların sonrasını görmeden, hiçbir olaya evet demiyor ve sonuçlarda haklı olan siz oluyorsunuz. Bugün, çabalarınızın olumlu geliştiğini görmek sizi sevindirecek. Farklı bakış açınız ufkunuzu genişletiyor.