Gün batımını engellediği için ağacı kesecek olan adamdan harika icat! Herkes onu görmeye gidiyor...
İngiltere'nin güney orta kesiminde yükselen Cotswolds'ta yaşayan 65 yaşındaki büyükbaba Crafty Terry Meredith, 2016'da bahçesindeki bir söğüt ağacını gün batımını izlemeye engel oluyor diye kesmeye karar verdikten sonra düşünüyor ve sığınak inşa etmeye karar veriyor. Sadece 8,000 pound (57,000 TL) harcayarak 2 odalı muhteşem bir ağaç ev ortaya çıkardı...
11.07.2019 09:29
- Son Güncelleme: 11.07.2019 09:29
İngiltere'nin güney orta kesiminde yükselen Cotswolds'ta yaşayan 65 yaşındaki büyükbaba Crafty Terry Meredith, 2016'da bahçesindeki bir söğüt ağacını gün batımını izlemeye engel oluyor diye kesmeye karar verdikten sonra düşünüyor ve sığınak inşa etmeye karar veriyor.
Yerden beş metre yüksekte asılı bulunan ağaç ev, 2 odalı ve on kişiye kadar oturulabilir, hatta barbekü partisi yapılabilir.
Terry şöyle dedi: "Bahçemin sonundaki söğüt ağacı, gün batımını izlememizi engelleyecek kadar büyümüştü.
Ağacın yarısını keserek ağacı azaltacaktım ama tırmandığımda ağzım açık kaldı, karşımdaki inanılmaz manzaranın evimden sadece 50 metre uzakta olduğuna inanamadım.
Bu muhteşem manzarayı ailem ve arkadaşlarımla paylaşmak istedim ve şimdi inanır mısınız yabancılar bile burayı ziyaret etmek için izin istiyor.