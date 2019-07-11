Gün batımını engellediği için ağacı kesecek olan adamdan harika icat! Herkes onu görmeye gidiyor...

İngiltere'nin güney orta kesiminde yükselen Cotswolds'ta yaşayan 65 yaşındaki büyükbaba Crafty Terry Meredith, 2016'da bahçesindeki bir söğüt ağacını gün batımını izlemeye engel oluyor diye kesmeye karar verdikten sonra düşünüyor ve sığınak inşa etmeye karar veriyor. Sadece 8,000 pound (57,000 TL) harcayarak 2 odalı muhteşem bir ağaç ev ortaya çıkardı...

11.07.2019 09:29 - Son Güncelleme: 11.07.2019 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





