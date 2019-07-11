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Gün batımını engellediği için ağacı kesecek olan adamdan harika icat! Herkes onu görmeye gidiyor...

İngiltere'nin güney orta kesiminde yükselen Cotswolds'ta yaşayan 65 yaşındaki büyükbaba Crafty Terry Meredith, 2016'da bahçesindeki bir söğüt ağacını gün batımını izlemeye engel oluyor diye kesmeye karar verdikten sonra düşünüyor ve sığınak inşa etmeye karar veriyor. Sadece 8,000 pound (57,000 TL) harcayarak 2 odalı muhteşem bir ağaç ev ortaya çıkardı...

11.07.2019 09:29 - Son Güncelleme: 11.07.2019 09:29
Gün batımını engellediği için ağacı kesecek olan adamdan harika icat! Herkes onu görmeye gidiyor...

İngiltere'nin güney orta kesiminde yükselen Cotswolds'ta yaşayan 65 yaşındaki büyükbaba Crafty Terry Meredith, 2016'da bahçesindeki bir söğüt ağacını gün batımını izlemeye engel oluyor diye kesmeye karar verdikten sonra düşünüyor ve sığınak inşa etmeye karar veriyor.

Gün batımını engellediği için ağacı kesecek olan adamdan harika icat! Herkes onu görmeye gidiyor...

Yerden beş metre yüksekte asılı bulunan ağaç ev, 2 odalı ve on kişiye kadar oturulabilir, hatta barbekü partisi yapılabilir.

Gün batımını engellediği için ağacı kesecek olan adamdan harika icat! Herkes onu görmeye gidiyor...

Terry şöyle dedi: "Bahçemin sonundaki söğüt ağacı, gün batımını izlememizi engelleyecek kadar büyümüştü.

Gün batımını engellediği için ağacı kesecek olan adamdan harika icat! Herkes onu görmeye gidiyor...

Ağacın yarısını keserek ağacı azaltacaktım ama tırmandığımda ağzım açık kaldı, karşımdaki inanılmaz manzaranın evimden sadece 50 metre uzakta olduğuna inanamadım.

Gün batımını engellediği için ağacı kesecek olan adamdan harika icat! Herkes onu görmeye gidiyor...

Bu muhteşem manzarayı ailem ve arkadaşlarımla paylaşmak istedim ve şimdi inanır mısınız yabancılar bile burayı ziyaret etmek için izin istiyor.

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