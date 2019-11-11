Kemal Sunal'ın canlandırdığı Tosun Paşa gerçekte kimdir? İşte Yeşilçam'ın efsane filminin gerçek hikayesi

10 Kasım doğumlu olan ancak "Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem" diyerek doğum gününü 11 Kasım'da kutlayan Kemal Sunal yaşasaydı 75. yaşını kutlayacaktı... Yeşilçam'ın en çok sevilen isimlerinden biri hiç kuşkusuz Kemal Sunal. 55 yaşında hayatını kaybeden Kemal Sunal, Türkiye'de komedi alanında derin bir boşluk bıraktı. Kemal Sunal filmleri bir döneme damga vurmakla beraber, günümüzde de hala sevilerek izlenen eserler olarak kalıcılığını koruyor. 7'den 70'e herkesin defalarca aynı merakla ve mutlulukla seyrettiği Kemal Sunal filmlerinin başlarında gelen şüphesiz ki Tosun Paşa'dır. Kemal Sunal'ı severek izlediğiniz Tosun Paşa karakterini biliyorsunuz... Peki, gerçek Tosun Paşa kim? İşte En iyi Kemal Sunal filmleri, Kemal Sunal filmlerindeki hatalar ve herkesin merak ettiği gerçek Tosun Paşa...

11.11.2019 10:01 - Son Güncelleme: 11.11.2019 10:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





