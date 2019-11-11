Kemal Sunal'ın canlandırdığı Tosun Paşa gerçekte kimdir? İşte Yeşilçam'ın efsane filminin gerçek hikayesi
10 Kasım doğumlu olan ancak "Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem" diyerek doğum gününü 11 Kasım'da kutlayan Kemal Sunal yaşasaydı 75. yaşını kutlayacaktı... Yeşilçam'ın en çok sevilen isimlerinden biri hiç kuşkusuz Kemal Sunal. 55 yaşında hayatını kaybeden Kemal Sunal, Türkiye'de komedi alanında derin bir boşluk bıraktı. Kemal Sunal filmleri bir döneme damga vurmakla beraber, günümüzde de hala sevilerek izlenen eserler olarak kalıcılığını koruyor. 7'den 70'e herkesin defalarca aynı merakla ve mutlulukla seyrettiği Kemal Sunal filmlerinin başlarında gelen şüphesiz ki Tosun Paşa'dır. Kemal Sunal'ı severek izlediğiniz Tosun Paşa karakterini biliyorsunuz... Peki, gerçek Tosun Paşa kim? İşte En iyi Kemal Sunal filmleri, Kemal Sunal filmlerindeki hatalar ve herkesin merak ettiği gerçek Tosun Paşa...
Kemal Sunal filmlerinin en sevilenlerinin başında şüphesiz ki Tosun Paşa geliyor... 1976 yapımı olan Tosun Paşa filminde Seferoğulları'nın köşkü olan yapı, aynı zamanda Süt Kardeşler'de de mekan olarak kullanılmıştır. Bu kısa bilgiyi verdikten sonra gelelim gerçek Tosun Paşa'ya... Kemal Sunal'ın canlandırdığı Tosun Paşa karakterini bilmeyen yok ancak gerçek Tosun Paşa'yı kaç kişi biliyor? İşte en iyi Kemal Sunal filmleri, Kemal Sunal filmlerindeki hatalar ve gerçek Tosun Paşa...
Salako (1974)
Filmde, yanaşma Salako ile Ağa'nın kızı Emine'nin aşk hikâyesi anlatılır. Salako, Ağa'nın kızı Emine'ye âşıktır. Babasının başkasıyla zorla evlendirmek istediği Emine'nin kalbi ise eşkıya Hamido'dadır. Düğün gecesi Emine, Salako'yu kandırarak dağa kaçar. Hamido'ya kavuşuncaya kadar Salako'yu türlü bahanelerle oyalar. Hamido'ya kendisine kaçtığını söyler ama reddedilir. Bunun üzerine Hamido, Emine'yi babasına yollamak ister. Emine, Salako ile tekrar dağlara kaçar. Sonrasında Salako Hamido'yu öldürerek köylülerin ve Emine'nin kahramanı olur.
Hababam Sınıfı (1975)
Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (nam-ı diğer Kel Mahmut); kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6 Edebiyat B sınıfını (nam-ı diğer Hababam Sınıfı) ilginç ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.
Süt Kardeşler (1976)
Filmde, Osmanlı zamanında bahriye eri olan Ramazan ve Şaban'ın maceraları anlatılır. Şaban bir gün sütannesi Melek'ten kendisini İstanbul'a davet eden bir mektup alır. Melek, konağa gelen Ramazan'ı sütoğlu Şaban zanneder. Ağabeyi Hüsamettin'den çekinen Melek, Ramazan'ın damadı olduğunu söyler. Evdeki yanlış anlaşılmalar devam ederken, ev halkı geceleri Gulyabani görmeye başlar. Gulyabani korkusuyla ev halkı daha da yakınlaşır. Tam da bu sırada gerçek damat çıkagelir.
Tosun Paşa (1976)
Film, birbirine düşman iki ailenin arasındaki mücadeleyi anlatır. Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşil Vadi'ye sahip olabilmek için mücadele eder. Daver Bey'in kızı Leyla'nın ortaya çıkmasıyla mücadeleye yeni bir konu eklenir. İki aile de Leyla'yı gelin olarak almak ister. Herkes Tosun Paşa'dan korkmaktadır. Bu durumu kullanmak isteyen Tellioğulları, Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar. Bir süre sonra gerçek Tosun Paşa'nın ortaya çıkması her şeyi altüst edecektir.