Günlük burç yorumları – 11 Haziran 2019 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 11 Haziran Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Aşk konularında partnerinize anlayışınız oranında şanslı olacağınız bir dönemdesiniz. Sevginizi gösterin ve onu anlamaya gayret edin. Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve karşılıklı ilişkilerinizde fiziksel anlamda ilgi çekmenize rağmen, söz konusu duygular olduğu zaman, karmaşalar yaşıyorsunuz. Kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çıkmaza giriyor. Yoğun bir iş gündeminin içinde bulacaksın kendini. Yarım kalan, eksik giden her ne varsa gün içerisinde toparlamaya çalışacaksın.
BOĞA:
Özeleştiri yapmak için kendinizi dinlemeniz ve fark etmeniz gerekir. İç dünyanıza dışardan bakarak analiz etmeniz sizi başarılı bir olgunluğa götürecektir.Yaratıcılığını doğru kullandığınız zaman, her şey kısa sürede çözüyor. Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Sizin düşünceleriniz herkesten çok farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Gökyüzü kalbinde iyi haberleri barındırıyor. Sabırlı davrandığın sürece istediğin her şeyi elde edebilirsin.
İKİZLER:
Aşk konularında karşı cinsin çok fazla ilgisini çekeceğiniz için eleyeceğiniz kişilere karşı kibar bir tutum sergileyip kırmamanız önemli olacak. İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Çabalarınız ve amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için konuları bütün yönleriyle kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor. Alerji yapacak yiyeceklerden uzak kalmalı ve yağlı besinlerden kaçınmalısınız. Meraklı ve gereksiz eleştirici tavrın arkadaşlarınla sorun yaşamana sebep olabilir, kendi kabuğuna çekilebilirsin.
YENGEÇ:
İş konusunda disiplin problemi yaşayabilir, aynı şeyleri tekrar etme fikrinden uzaklaşabilirsiniz. Aşk konusunda ise karşı cinsten ilgi göreceksiniz. Kararlarınızı alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz.Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için, açılımlarınız konusunda gecikmeler yaşıyorsunuz. Düşler ve gerçekler arsında gelip gitmekten vazgeçmelisiniz. Gezegenlerin seyri seni biraz zorlayabilir. Sosyal çevrenin, seni yönlendirmeye çalışması kafanı karıştırabilir.
ASLAN:
Sevdiklerinizle olan ilişki ve iletişimlerinizde de sevgi ve güven odaklı bir gün geçirmek sizi insanlara yaklaştıracak ve insanlara güveninizi arttıracaktır. Bugün gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Eğer; sanatla uğraşıyorsanız, çalışmalarınız yoğunlaşacak. Sosyal çalışmalarınızda da meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz. Kendinizi de kontrol altında tutmayı öğreneceksiniz. Bir süredir ertelediğin ödev, tez ya da projen söz konusuysa bugün bitirmek isteyebilir, bu konuya odaklanabilirsin.