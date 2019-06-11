Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar Sultan Abdülhamid Han'ı böyle değiştirmiş...

Sultan II. Abdülhamid Han, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesidir. 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunmuş olan Sultan II. Abdülhamid Han, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok araştırılan padişahlarından biri olan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Yıllar II. Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

11.06.2019 05:08 - Son Güncelleme: 11.06.2019 05:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





