BİM 11 Haziran 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...

BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler satışa çıktı. Toplam 21 ürünün yer aldığı katalogda, temizlik ve bakım ürünlerine ağırlık verildiği görülüyor. Haftada iki kere indirim listesi paylaşan BİM'in 11 Haziran tarihli kataloğundaki indirimleri haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de indirimli ürünler neler? İşte 11 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu...

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