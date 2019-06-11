BİM 11 Haziran 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...
11 Haziran BİM aktüel ürünler listesi satışa çıktı. Temizlik ve bakım ürünlerinin yer aldığı katalogda en dikkat çeken ürünler arasında parfüm çeşitleri yer alıyor. Bu haftaki kampanyalı listeyi merak eden BİM müşterileri için 11 Haziran kataloğunu haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte 11 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu...
11.06.2019 09:53
- Son Güncelleme: 11.06.2019 10:38
BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler satışa çıktı. Toplam 21 ürünün yer aldığı katalogda, temizlik ve bakım ürünlerine ağırlık verildiği görülüyor. Haftada iki kere indirim listesi paylaşan BİM'in 11 Haziran tarihli kataloğundaki indirimleri haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de indirimli ürünler neler? İşte 11 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu...
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