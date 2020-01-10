Günlük burç yorumları – 10 Ocak 2020 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Ocak Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
10.01.2020 09:14
- Son Güncelleme: 10.01.2020 09:14
KOÇ:
Bugün, çevrenize karşı ketum ve kapalı olacaksınız. sırlarınızı paylaşmaktan hoşlanmayacaksınız. sizinle arkadaşlık kurmak isteyenler olabilir. kendinizle baş başa kalmak size iyi gelecektir.
BOĞA:
Karşılıklı işlerde, borçlu duruma düşmekten kaçının. ortak kazançlar konusunda gerginlikler yaşayabilirsiniz. hedeflerinizde yalnızca egolarınızı kullanacaksınız. hırslı yapınız sizi agresif yapabilir.
İKİZLER:
Yanlış anlaşılmalara karşı dikkat ederek, yolunda giden işlerinizde karmaşa yaratmayın. birikmiş işlerinizi toparlamanız için verilen bir fırsat olarak değerlendirerek, başladığınız bir işi bitirebilirsiniz.
YENGEÇ:
Arkadaşlık ilişkilerinizi ve mesleğinizle ilgili konuları paralel götürmeyi başarıyorsunuz. denenmemiş işlerde oldukça başarılı olacaksınız. cesur kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler.
ASLAN:
Önemli anlaşmalar yapmak için, özel fırsatlar yakalayacaksınız. kariyerinizle ilgili gelişmeler parasal konularınıza yansıyacak. sizden yaşça büyük yöneticilerin desteğini göreceksiniz.