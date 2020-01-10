Cuma mesajları 2020: Hadisli, dualı cuma mesajları ile en yeni resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları... İslam alemi cuma namazı öncesinde en yeni cuma mesajları ile birbirlerinin cumasını tebrik etmek istiyorlar. Bu nedenle internet üzerinde 'cuma mesajları' günün en çok aranılanları arasında yer aldı. En yeni ve resimli cuma mesajlarının yanı sıra hadisli ve dualı cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte 2020 yılına özel en yeni resimli ve hadisli, dualı cuma mesajları...
10.01.2020 07:50
- Son Güncelleme: 10.01.2020 07:50
Cuma mesajları, Müslümanların bayramı olarak bilinen bu mübarek günde güzel bir paylaşım aracı olacaktır. Cuma namazı için hazırlık içinde olan İslam alemi, sevdiklerinin, eşinin ve dostunun cumasını tebrik etmek için yeni cuma mesajlarını araştırıyor. 2020 yılına özel en yeni resimli cuma mesajlarını sizler için sayfamızda derledik. İşte bu anlamlı günde paylaşılabilecek en yeni resimli ve hadisli, dualı cuma mesajları...
Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (CUM'A SURESİ / 11)
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