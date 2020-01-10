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Bu mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi biliyor...

Mantık soruları son zamanlarda sosyal medyaya damga vuruyor. Basit gibi görünen ancak insanları yanıltan mantık soruları vatandaşlar tarafından paylaşım rekorları kırıyor. Paylaşımda, değişik açılardan ele alınan mantık sorularının kişilerin zekasını geliştirmek ve zihnini canlandırmak için mükemmel bir yol" olduğunun belirtildi. Ancak soruların tamamına çok az kişi doğru cevap verebiliyor. Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? Beyin yakan mantık sorularıyla aranız nasıl? Bu soruları çözmek gerçekten büyük dikkat ve beceri istiyor. İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık soruları...

10.01.2020 12:20 - Son Güncelleme: 10.01.2020 12:21
Bu mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi biliyor...

Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı... (Cevaplar sonda)

İlk önce hangi su tankı dolar?

(Seçenekler: 1, 3, 2 ve 3, 3 ve 4

Bu mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi biliyor...

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

(Seçenekler: 20, 41, 34)

Bu mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi biliyor...

En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı?

(Seçenekler: 5, 6, 7)

Bu mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi biliyor...

Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun.

(Seçenekler: 2, 4, 5

Bu mantık sorusu sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi biliyor...

Soru işareti yerine hangi rakam gelmeli?

(Seçenekler: 1, 3, 7)

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