GaleriYaşam

Günlük burç yorumları – 10 Şubat 2020 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Şubat Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

10.02.2020 09:18 - Son Güncelleme: 10.02.2020 09:18
Günlük burç yorumları – 10 Şubat 2020 Pazartesi

KOÇ:

Bugün, ailenizle birlikte baş başa kalmak isteyeceksiniz. Onlarla duygu paylaşımı içinde olmanız, ortak bir çok aktiviteleri de gündeme getirecektir. Kafanızda tasarladığınız, satın almayı planladığınız eşyalar için uygun bir gün. Arkadaşlarınız ve dostlarınızı memnun etmeyi arzulayabilirsiniz. Fakat uzun vadeli sözler vermemelisiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Günlük burç yorumları – 10 Şubat 2020 Pazartesi

BOĞA:

Ailenizin bazı masraflarına katkıda bulunmak isteyebilirsiniz. Kendi gücünüzü sevdiklerinizle paylaşmak niyetindesiniz. Sevdiklerinizle ortak kararlar alacaksınız. Özellikle baba menşeli olayların gündem kazanması sonucunda; bazı sorumluluklarınız artacak, çeşitli parasal konular ve olaylar, gün içinde yerlerini alacaktır.

Günlük burç yorumları – 10 Şubat 2020 Pazartesi

İKİZLER:

Yakın dostlarınızdan alacağınız haberler, sizin için oldukça sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Partnerinizle macera hissi yaşamak istiyor ve, birlikte yeni ve ortak kararlar alıyorsunuz. Fikir ayrılıklarına düşmek istemiyorsanız, seçeceğiniz konuların aynı paralellikte olmasına dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları – 10 Şubat 2020 Pazartesi

YENGEÇ:

Maddi konularda istediğiniz başarı grafiğine kavuşmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Gücünüzü yükseltmek için bazı değerlerin önemli olduğunu kabul ediyor ve mütevazi olmak istemiyorsunuz. Hedefleriniz çok yüksek. Sahip olma duygunuzu, had safhalarda yaşayabilirsiniz. Bugün, kendinize güveniyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 10 Şubat 2020 Pazartesi

ASLAN:

Güçlü enerjinizi hem kendiniz, hem de çevreniz hissediyor. Yapacağınız her şeyi, önceden tasarlamalısınız. Spontone işlerden hoşlanmanıza rağmen, sosyal enerjinizi bazen yanlış kullanabiliyorsunuz. Çılgınlıktan uzak kalmanızda fayda var. Bugün, aşkla ilgili sıra dışı duygular kapınızı çalabilir. Dikkatli olmalısınız.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kar tatili haberleri peş peşe geldi! 10 Şubat hangi illerde okullar tatil oldu? İşte kar tatili olan iller ve ilçeler
Kar tatili haberleri peş peşe geldi! 10 Şubat hangi illerde okullar tatil oldu? İşte kar tatili olan iller ve ilçeler