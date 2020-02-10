Sultan 2. Abdülhamid'in ölmeden önceki son sözlerini duyan eşi irkildi! İşte şoke eden cümleler...

Osmanlı İmparatorluğu'ndan onlarca padişah gelip geçti ancak Sultan II.Abdülhamid en çok konuşulan hükümdarlardan biri oldu. 21 Eylül 1842 yılında dünyaya gelen Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah. Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yaşadı; başta Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rusya İmparatorluğu'na karşı kaybedilen 93 Harbi'ne tanıklık etti. 2. Abdülhamid ölmeden önce öyle şeyler söyledi ki... Sultan 2. Abdülhamid'in son sözlerini duyan eşi ise irkildi! İşte Osmanlı'nın ilk ve tek anayasasını düzenleyen II.Abdülhamid'in hayatı ve son sözleri...

10.02.2020 09:43 - Son Güncelleme: 10.02.2020 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





