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Günlük burç yorumları – 10 Aralık 2019 Salı

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Aralık Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

10.12.2019 09:17 - Son Güncelleme: 10.12.2019 09:17
Günlük burç yorumları – 10 Aralık 2019 Salı

KOÇ:

Merkür kombinasyon burcunuz Yay'da ilerlerken, duygusal ilişkilerinize hareket kazandıracaktır. Sosyal yaşantınıza farklı bir canlılık getirmek isteyişinizin tek nedeni, çevrenizle bütünleşme isteğiniz.

Günlük burç yorumları – 10 Aralık 2019 Salı

BOĞA:

Ödün vermez yapınızın altında gizli olan insancıllığınız, saygıyı ve sevgiyi beraberinde getiriyor. Maddi konularda kesin çözümlere ihtiyacınız var. Bugün, elinizdeki imkanları pozitif yönde geliştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 10 Aralık 2019 Salı

İKİZLER:

Merkür'ün karşıt burcunuzda olması, yakın bağlarla bağlı olduğunuz kişilerle ilişkilerinizin daha da pekişmesine neden olacak. Yollar ve eğlencelerin önem kazanacağı bir gün.

Günlük burç yorumları – 10 Aralık 2019 Salı

YENGEÇ:

Birlikte çalıştığınız kişileri yargılamaktan çekinmiyorsunuz. Bugün çevrenize ters gelen davranışlar içinde olsanız bile, siz hala haklı olduğunuz konusunda ısrarcı bir tutum sergileyeceksiniz.

Günlük burç yorumları – 10 Aralık 2019 Salı

ASLAN:

Duygusal değişimlere açık bir günde olmanıza rağmen, sizi sıkan düşüncelerinizden bir türlü kurtulamıyorsunuz. Bugün partnerinizle gideceğiniz ortamlarda gelgitler yaşamanız mümkün.

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