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Esra Erol'da 30 Ocak son bölümünde Hülya Özsoy 'Pes dedirtti' Olanlara inanamayacaksınız

Recep Özsoy, internetten tanıştığı Ali Yörük'le kaçan eşi Hülya'yı aramak için atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'un yolunu tutmuştu. Eşini sevdiğini ve yuvasını yıkmak istemediğini söyleyen Recep Özsoy'un gözyaşları çok konuşulmuştu. Esra Erol'daki Recep ve Hülya çiftinin olayı giderek büyüyor. Yayına Hülya'nın kaçtığı adam Arif Yörük'ün katılmasıyla olay daha farklı bir boyuta ulaştı. Öte yandan Hülya Özsoy, eve dönmek istemediğini defalarca belirtti. Esra Erol'da programının bugün yayınlanan son bölümünde yaşananlar ekranları başındaki milyonları ve stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Hülya'nın annesi Habibe'ye yaşattıkları ise 'bu kadarı da olmaz artık!' dedirtti. İşte, 31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlanan Esra Erol'da programında yaşananlar...

01.02.2020 10:44 - Son Güncelleme: 01.02.2020 10:57
Esra Erol'da 30 Ocak son bölümünde Hülya Özsoy 'Pes dedirtti' Olanlara inanamayacaksınız

ATV ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programlarından olan Esra Erol'da son bölümünde yaşananlar kelimenin tam anlamı ile izleyenleri çileden çıkarttı. İşte, 31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlanan Esra Erol'da programında yaşananlar...

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Esra Erol'da 30 Ocak son bölümünde Hülya Özsoy 'Pes dedirtti' Olanlara inanamayacaksınız

Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.

Esra Erol'da 30 Ocak son bölümünde Hülya Özsoy 'Pes dedirtti' Olanlara inanamayacaksınız

4 aydır kayıp olan eşini aramak için Esra Erol'da programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi.

Esra Erol'da 30 Ocak son bölümünde Hülya Özsoy 'Pes dedirtti' Olanlara inanamayacaksınız

İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'ün yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.

Esra Erol'da 30 Ocak son bölümünde Hülya Özsoy 'Pes dedirtti' Olanlara inanamayacaksınız

Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve Arif Yörük isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.

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