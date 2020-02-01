Esra Erol'da 30 Ocak son bölümünde Hülya Özsoy 'Pes dedirtti' Olanlara inanamayacaksınız
Recep Özsoy, internetten tanıştığı Ali Yörük'le kaçan eşi Hülya'yı aramak için atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'un yolunu tutmuştu. Eşini sevdiğini ve yuvasını yıkmak istemediğini söyleyen Recep Özsoy'un gözyaşları çok konuşulmuştu. Esra Erol'daki Recep ve Hülya çiftinin olayı giderek büyüyor. Yayına Hülya'nın kaçtığı adam Arif Yörük'ün katılmasıyla olay daha farklı bir boyuta ulaştı. Öte yandan Hülya Özsoy, eve dönmek istemediğini defalarca belirtti. Esra Erol'da programının bugün yayınlanan son bölümünde yaşananlar ekranları başındaki milyonları ve stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Hülya'nın annesi Habibe'ye yaşattıkları ise 'bu kadarı da olmaz artık!' dedirtti. İşte, 31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlanan Esra Erol'da programında yaşananlar...
01.02.2020 10:44
- Son Güncelleme: 01.02.2020 10:57
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