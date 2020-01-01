Günlük burç yorumları –1 Ocak 2020 Çarşamba

YENGEÇ:

Güneş karşıt evinizde ilerliyor. Yaptığınız işlerden duygusal tatminler sağmak istiyor olmanız belki çok güzel, fakat duygularınızda yaşadığınız sorunlar sizin için hiç de hoş olmuyor.. Düşündüğünüz konularda yaşadığınız kararsızlıklar iş temponuzda yavaşlamalara neden oluyor. Bugün, ilgi çekmek için her türlü donanıma sahipsiniz.