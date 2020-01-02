Maymun eti yiyorlar sonra ise... Tüyleriniz diken diken olacak! Raute Kabilesi şoke etti!

Maymun eti yiyorlar sonra ise... Tüyleriniz diken diken olacak! Raute Kabilesi şoke etti! 2020 yılına girdik ama dünyada yaşayan ilkel kabileler hala var. Bu bağlamda haberimizde Raute kabilesini işleyeceğiz. Bu kabile dünyada en ilginç kabile olarak dikkat çekiyor. Raute kabilesi, Nepal'de yaşar.Bu kabiledeki insanlar maymun avcılığı yapmaktadır. Avladıkları maymunların etini yiyerek beslenirler. Klandaki biri ölürse de oranın uğurunun kaçtığını düşünerek o bölgeden ayrılırlar. Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi. Hansen, kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti.

02.01.2020 10:09 - Son Güncelleme: 02.01.2020 10:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





