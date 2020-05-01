RAMAZAN İMSAKİYE
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Günlük burç yorumları – 1 Mayıs 2020 Cuma

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Mayıs 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

01.05.2020 09:16 - Son Güncelleme: 01.05.2020 09:16
Günlük burç yorumları – 1 Mayıs 2020 Cuma

KOÇ:

Yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlayıp acele etmezseniz büyük keyif alacaksınız.

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Günlük burç yorumları – 1 Mayıs 2020 Cuma


BOĞA:

Evinizde huzuru sağlamak için, bazı konularda girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.
Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak istiyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 1 Mayıs 2020 Cuma

İKİZLER:

Çevrenizle olumlu ilişkiler içinde olmanız, birçok avantajı beraberinde getiriyor.
Duygusal alış veriş içinde olduğunuz kişilerin ilgisi üzerinizde. İlginç fikirlerinizle olayları farklı değerlendireceksiniz.

Günlük burç yorumları – 1 Mayıs 2020 Cuma

YENGEÇ:

Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen, son yıllarda fazla içinize kapandınız. Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannederek, kendinizi üzüyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 1 Mayıs 2020 Cuma

ASLAN:

Güçlü bir kişi olarak tanınıyorsunuz.
Bugün, çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Çalıştığınız kişilerin psikolojik yapılarına dikkat etmelisiniz.

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