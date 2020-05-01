Günlük burç yorumları – 1 Mayıs 2020 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Mayıs 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
01.05.2020 09:16
- Son Güncelleme: 01.05.2020 09:16
KOÇ:
Yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlayıp acele etmezseniz büyük keyif alacaksınız.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BOĞA:
Evinizde huzuru sağlamak için, bazı konularda girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.
Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak istiyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirebilirsiniz.
İKİZLER:
Çevrenizle olumlu ilişkiler içinde olmanız, birçok avantajı beraberinde getiriyor.
Duygusal alış veriş içinde olduğunuz kişilerin ilgisi üzerinizde. İlginç fikirlerinizle olayları farklı değerlendireceksiniz.
YENGEÇ:
Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen, son yıllarda fazla içinize kapandınız. Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannederek, kendinizi üzüyorsunuz.
ASLAN:
Güçlü bir kişi olarak tanınıyorsunuz.
Bugün, çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Çalıştığınız kişilerin psikolojik yapılarına dikkat etmelisiniz.