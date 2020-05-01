Haberler Galeri Yaşam Türkiye'de şehir isimleri nereden geliyor, anlamı ne? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Malatya...

Türkiye'de şehir isimleri nereden geliyor, anlamı ne? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Malatya...

Türkiye'nin 81 ilinin isimlerinin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Hepsinin birbirinden ilginç bir çok anlamı var. Prof. Dr. Musa Şaşmaz'ın "Türkiye'nin İdari Taksimatı" adlı 15 ciltlik araştırması Türkiye'nin vilayet, kaza, nahiye veya köylerinin tarihte uğradığı değişimi ortaya koyuyor. Fakat içlerinde bir tanesi var ki, adının nereden geldiği belli değil. İşte Türkiye'deki 81 il ve isimlerinin anlamları.

01.05.2020 09:16 - Son Güncelleme: 01.05.2020 09:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





