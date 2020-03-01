Günlük burç yorumları – 1 Mart 2020 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Mart 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. . Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. Bugün, Ay, para evinizi olumlu etkiliyor ve kazançlar konusunda güçlü destekler alacaksınız. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlamalısınız.
BOĞA:
Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz. İlginç arkadaşlıklar ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gün.
İKİZLER:
Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Gizliliklerden uzak kalmanız gereken bir gün. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz. Karşı cinsin hakkınızda düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Partnerinize kızmaktan vazgeçmelisiniz.
YENGEÇ:
Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Bugün, değişime hazırsınız. Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli ve kişisel başarınızı arttırmayı denemelisiniz Yaşam kalitenizi yükseltecek çalışmalar içindesiniz. Bugün çalışmalarınızı gizli tutmak isteyeceksiniz.
ASLAN:
İşinizle ilgili değişimlere hazırsınız. Çevresel koşullarınız yeniden gözden geçirmelisiniz. Bir çok sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacaktır. Oysa yaşamınızla ilgili yeni yapılanmalar sizi bekliyor. Kendinizi hiç kimse ile kıyaslamak istemiyorsunuz Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz.