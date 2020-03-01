Günlük burç yorumları – 1 Mart 2020 Pazar

ASLAN:

İşinizle ilgili değişimlere hazırsınız. Çevresel koşullarınız yeniden gözden geçirmelisiniz. Bir çok sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacaktır. Oysa yaşamınızla ilgili yeni yapılanmalar sizi bekliyor. Kendinizi hiç kimse ile kıyaslamak istemiyorsunuz Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz.