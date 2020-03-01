Haberler Galeri Yaşam Sultan 2. Abdülhamid'in son sözlerini duyan eşi irkildi! İşte tüyler ürperten an

Sultan 2. Abdülhamid'in son sözlerini duyan eşi irkildi! İşte tüyler ürperten an

Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok konuşulan hükümdarlarından olan Sultan II.Abdülhamid, aynı zamanda onlarca padişah içerisinden en çok da merak edilenler arasında.. II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah. Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yaşadı; başta Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rusya İmparatorluğu'na karşı kaybedilen 93 Harbi'ne tanıklık etti. İşte Osmanlı'nın ilk ve tek anayasasını düzenleyen II.Abdülhamid'in hayatı ve son sözleri...

01.03.2020 12:13 - Son Güncelleme: 01.03.2020 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





