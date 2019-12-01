Günlük burç yorumları – 1 Aralık 2019 Pazar

YENGEÇ:

Bugün, enerjinizi düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken bir çok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız her şeyi olumsuz bir şekilde yorumlamanız, zihinsel dağınıklığınızdan ileri geliyor. Çevreniz tarafından yönlendirilebilirsiniz dikkatli olun.