Günlük burç yorumları – 1 Aralık 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Aralık Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugün, zekanızı ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız. Yakın kan bağı olduğunuz kişiler, kardeşler ve akrabalarla duygusal bağlarınız güçlenecek ve akşama saatlerinde onlarla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz. Maddi konularla ilgili görüşmeleriniz gündeme gelebilir. İkna kabiliyetinizin oldukça yüksek olduğu bir gün içindesiniz.
BOĞA:
Gün içinde , doğal yapınız ters gelse de, çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız. Onların görüşlerine tepki göstermeden, kendi isteklerinizi ustaca kabul ettirebilirsiniz. Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz. Birçok detayların altındaki gizli sorunları çözerek, kendi çapınızda bir başarı kazanabilirsiniz.
İKİZLER:
Bugün, değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Çevreniz sizi ikna etmek için zorlanacaklardır. Yaratıcılığınız konusunda mazeret kabul etmek istemiyor, düşüncelerinizde ısrar ediyorsunuz.
YENGEÇ:
Bugün, enerjinizi düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken bir çok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız her şeyi olumsuz bir şekilde yorumlamanız, zihinsel dağınıklığınızdan ileri geliyor. Çevreniz tarafından yönlendirilebilirsiniz dikkatli olun.
ASLAN:
Çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevreniz tarafından destek var. Birçok arkadaşınız sizinle aynı fikirde olacaktır. Eski dostlarınızla iş birliği gündeme gelebilir.