Milyoner'e Osmanlı Devleti sorusu damga vurdu! İşte Kim Milyoner Olmak İster 847.yeni bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 847. bölümüyle dün yine milyonları ekranlara kilitledi. Birbirinden ilginç soru ve cevaplarıyla yarışmacıları ve izleyicileri şaşkına çeviren programa, Osmanlı Devleti ile ilgili sorulan soru damga vurdu. "Osmanlı Devleti'nde kurulan baruthanelerden çıkan bir ürün olan dumansız barutun yapımında hangi tarım ürünü kullanılırdı?" sorusunda yarışmadan çekilen yarışmacı, daha sonra yaptığı tahmin ile doğru cevabı bildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 847.yeni bölümüne damga vuran o soru ve 847.yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...