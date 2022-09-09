Kehanetleri bir bir çıkıyor tüm dünyanın gözü genç Baba Vanga'da 'Kraliçe Elizabeth bu yıl ölecek' demişti şimdi de...
Önceden bildiği pek çok olayla adı 'kör kahin'e çıkan Baba Vanga'yı zaten hepimiz biliyoruz. Her yılın başında kehaneleri yeniden okunan Baba Vanga'nın tahtında şimdilerde yeni neslin gözü var. Geçtiğimiz günlerde kendisini 'yeni nesil Baba Vanga' olarak niteleyen 19 yaşındaki Hannah Carroll, 2022 yılının başlarında kehanetlerini içeren bir paylaşım yapmıştı. Bunlardan bir tanesi se Kraliçe Elizabeth'in vefatıydı...
Sosyal medyada yeni nesil Baba Vanga olarak kısa sürede ünlenen 19 yaşındaki Hannah Carroll, 2022 yılının başlarında kehanetlerini içeren bir paylaşım yapmıştı. 18 maddelik kehanet listesinin bir bir doğru çıkması üzerine gözler Caroll'a çevrildi. Ünlü medyumun 2022 kehanetleri arasında en dikkat çekeni ise İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bu yıl öleceğini öngörmesiydi.
2022'nin 10 büyük olayını doğru bir şekilde tahmin eden Hannah Carroll isimli bir sosyal medya kullanıcısı kısa sürede kehanetleri sayesinde ünlenmeyi başardı. 2022 yılının Ocak ayında içinde bulunduğumuz seneye dair 28 tahminini paylaşan Carroll, öngörülerinin içsel bir durum olduğunu belirtti.
TikTok üzerinde yaptığı paylaşımlarla fenomen haline gelen ve kendisine "Genç Baba Vanga" lakaplarının takıldığı 19 yaşındaki Hannah Carroll'un 2022 için kehanetleri tek tek gerçek oluyor.
Kim Kardashian ile Pete Davidson'ın ayrılacağını da bilen ABD'li kadın, "Ben her zaman popüler kültüre merak duymuşumdur ve içimden bir his bana bunları söylüyor" dedi. İnternet üzerinden kehanetlerde bulunarak ayda 2.000 dolar kazandığını söyleyen Carroll, "Bana danışanların bir ya da iki fotoğrafına bakarak karar veriyorum. Ne zaman hamile kalacağınızı ya da ne zaman iş değiştireceğinizi bilebiliyorum" ifadesini kullandı.