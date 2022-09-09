Kehanetleri bir bir çıkıyor tüm dünyanın gözü genç Baba Vanga’da ’Kraliçe Elizabeth bu yıl ölecek’ demişti şimdi de...

Kim Kardashian ile Pete Davidson'ın ayrılacağını da bilen ABD'li kadın, "Ben her zaman popüler kültüre merak duymuşumdur ve içimden bir his bana bunları söylüyor" dedi. İnternet üzerinden kehanetlerde bulunarak ayda 2.000 dolar kazandığını söyleyen Carroll, "Bana danışanların bir ya da iki fotoğrafına bakarak karar veriyorum. Ne zaman hamile kalacağınızı ya da ne zaman iş değiştireceğinizi bilebiliyorum" ifadesini kullandı.