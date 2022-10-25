Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Güneş tutulması saçta başlayacak?

Güneş tutulması ne zaman? sorusunun yanıtı, gök olaylarına merakı olan kişiler tarafından merak ediliyor. 2022 yılı önemli gök olayları arasında yer alan güneş tutulmasının ne zaman olacağı belli oldu. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?