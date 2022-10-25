Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Güneş tutulması saçta başlayacak?
"Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Güneş tutulması saat kaçta başlayacak?" soruları arama motorlarında kullanıcılar tarafından en çok aranan konuların başında geliyor. Ayrıca "Güneş tutulması Ankara'dan izlenebilecek mi? Güneş tutulması İstanbul'dan izlenebilecek mi?" soruları da güneş tutulmasını izlemek isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan. İşte bugün gerçekleşecek güneş tutulmasıyla ilgili tüm merak edilenler...
Güneş tutulması ne zaman? sorusunun yanıtı, gök olaylarına merakı olan kişiler tarafından merak ediliyor. 2022 yılı önemli gök olayları arasında yer alan güneş tutulmasının ne zaman olacağı belli oldu. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte güneş tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu.
İLLERE GÖRE TUTULMA SAATLERİ
Buna göre; Güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı günü gerçekleşecek.
TÜBİTAK verilerine göre; en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşecek.
İstanbul'da ise maksimum örtünme saat 13.47'de yaşanacak.
Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek. Güneş , gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görünecek.