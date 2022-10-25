Güneş tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 25 Ekim 2022 Güneş tutulması İkizler, Balık, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek?
2022 yılının doğa olaylarına güneş tutulması ekleniyor. 25 Ekim 2022 Salı günü güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulmasının gvaktinin gelmesiyle birlikte burçlara olan etkileri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Astrolojide tutulmaların etkilerinin olduğuna inanılırken, bu muhteşem doğa olayını izlemek isteyenler de tutulmanın Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Yay, aslan, oğlak, ikizler, yengeç, koç, terazi, balık, boğa, başak ve kova burçlarına etkilerini haberimizde verdik...
25.10.2022 10:12 - Son Güncelleme: 25.10.2022 10:12
25 Ekim Güneş tutulmasının burçlara olan etkileri hakkında aramalar hız kazandı. Tutulmalar, astroloji uzmanlarına göre sonlar ve başlangıçlarla alakalıdır.Size kapıyı gösterirler ya da yeni bir ağ geçidi açarlar. Yani tutulmalar çoğu zaman geçmişi geride bırakmak anlamına gelir. Büyük bir heyecanla beklenen Güneş tutulması için geri sayım sona erdi. Peki, Güneş tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 25 Ekim Güneş tutulması Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek?
2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte güneş tutulmasının etkileneceği burçlar belli oldu. Parçalı Güneş Tutulması, 25 Ekim Salı günü gerçekleşecek.