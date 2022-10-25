Güneş tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 25 Ekim 2022 Güneş tutulması İkizler, Balık, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek?

Yılın önemli doğa olaylarından biri olan Güneş tutulması 25 Ekim'de gerçekleşecek. Güneş tutulmasının burçlara etkisi araştırılıyor. Akrep burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması ile birlikte hayatın pek çok alanında değişimler yaşanacak.