Günde sadece 1000 adet üretilen Duvalı Tatlının tarifini ustası bile bilmiyor

20 yıldır işletmenin mutfağında çalışan usta aşçının dahi tarifini bilmediği tatlının hikayesini anlatan, babasından görevi devralan işletmeci İrfan Çiftçi, "Tatlıyı şu an babam ve ben yapıyoruz. Ustamız bile içerisinde ne oluğunu bilmiyor" dedi. İrfan Çiftçi tatlının tarifini soranlara ise 'Biz de unuttuk" yanıtını verdiğini söyledi. Her gün binlerce 'Duvalı Tatlı' kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.