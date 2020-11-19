Günde sadece 1000 adet üretilen Duvalı Tatlının tarifini ustası bile bilmiyor

Günde sadece 1000 adet üretilen "Duvalı Tatlı"nın tarifini ustası bile bilmiyor
Bursa'da 23 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya "Duvalı Tatlı" çıktı. İlginç ismi ve hafif lezzetiyle büyük ilgi gören tatlı günde bin adet üretilip Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Tatlının tarifini ise baba-oğuldan başka 20 yıllık usta dahil kimse bilmiyor.
Bursa'da 23 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya 'Duvalı Tatlı' çıktı. İlginç ismi ve hafif lezzetiyle büyük ilgi gören tatlı günde bin adet üretilip Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Tatlının tarifini ise baba-oğuldan başka 20 yıllık usta dahil kimse bilmiyor.
20 yıldır işletmenin mutfağında çalışan usta aşçının dahi tarifini bilmediği tatlının hikayesini anlatan, babasından görevi devralan işletmeci İrfan Çiftçi, "Tatlıyı şu an babam ve ben yapıyoruz. Ustamız bile içerisinde ne oluğunu bilmiyor" dedi. İrfan Çiftçi tatlının tarifini soranlara ise 'Biz de unuttuk" yanıtını verdiğini söyledi. Her gün binlerce 'Duvalı Tatlı' kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.