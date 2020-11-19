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Günde sadece 1000 adet üretilen "Duvalı Tatlı"nın tarifini ustası bile bilmiyor

Bursa'da 23 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya "Duvalı Tatlı" çıktı. İlginç ismi ve hafif lezzetiyle büyük ilgi gören tatlı günde bin adet üretilip Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Tatlının tarifini ise baba-oğuldan başka 20 yıllık usta dahil kimse bilmiyor.

19.11.2020 11:33 - Son Güncelleme: 19.11.2020 11:33
Günde sadece 1000 adet üretilen Duvalı Tatlının tarifini ustası bile bilmiyor

Bursa'da 23 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya 'Duvalı Tatlı' çıktı. İlginç ismi ve hafif lezzetiyle büyük ilgi gören tatlı günde bin adet üretilip Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Tatlının tarifini ise baba-oğuldan başka 20 yıllık usta dahil kimse bilmiyor.

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Günde sadece 1000 adet üretilen Duvalı Tatlının tarifini ustası bile bilmiyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 1989 yılında küçük bir köfteci dükkanı açan Orhan Çiftçi, dondurmadan esinlenerek kendilerine özel bir tatlı yapmak istedi.

Günde sadece 1000 adet üretilen Duvalı Tatlının tarifini ustası bile bilmiyor

Eşiyle birlikte deneme yanılma yöntemiyle sütlü tatlı üzerine yoğunlaşan Çiftçi, kendine has süt tatlısı üreterek, müşterilerine sunmaya başladı. Müşterilerin günden güne daha fazla ilgi gösterdiği tatlının tarifi ise 21 yıl sır gibi saklandı.

Günde sadece 1000 adet üretilen Duvalı Tatlının tarifini ustası bile bilmiyor

20 yıldır işletmenin mutfağında çalışan usta aşçının dahi tarifini bilmediği tatlının hikayesini anlatan, babasından görevi devralan işletmeci İrfan Çiftçi, "Tatlıyı şu an babam ve ben yapıyoruz. Ustamız bile içerisinde ne oluğunu bilmiyor" dedi. İrfan Çiftçi tatlının tarifini soranlara ise 'Biz de unuttuk" yanıtını verdiğini söyledi. Her gün binlerce 'Duvalı Tatlı' kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Günde sadece 1000 adet üretilen Duvalı Tatlının tarifini ustası bile bilmiyor

"TARİFİNİ UNUTUYORUZ"
Müşterilerin yorumları ile lezzeti bulduklarını belirten İrfan Çiftçi, "Formülü ilk olarak babam ve annem buldu. Tarifini bilen yok. Yaptıktan sonra unutuyorlar. Müşterilerin tatlı ile ilgili tepkisi her zaman bizi gururlandırdı. Bugüne kadar olumsuz yorum hiç almadık.

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