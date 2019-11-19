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Osmanlı Devleti'nde Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed bildiğimiz gibi değilmiş

Osmanlı Tarihi oldukça zengindir. Yüzlerce yıllık bir imparatorluk mirası olmaktadır. Bu bağlamda Osmanlı Tarihi'nin iki önemli padişahı; Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman. Dönemin şartlarına uygun olarak günümüze sadece çizilen portreleri kaldı. Bu portrelerden ise hepimizin akıllarında bir profil oluştu. Ama şimdi tüm bildiklerinizi unutun. Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek görünümleri zihinlerimizden biraz farklı. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri ve saraydan ilk kez çıkan o fotoğraflar sayfamızda sizlerle

19.11.2019 14:03 - Son Güncelleme: 19.11.2019 14:03
Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed bildiğimiz gibi değilmiş

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed bildiğimiz gibi değilmiş

Yavuz Sultan Selim

Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed bildiğimiz gibi değilmiş

Osman Gazi

Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed bildiğimiz gibi değilmiş

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed bildiğimiz gibi değilmiş

Halife II. Abdülmecid kızının düğününde.

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