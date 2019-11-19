Gizlice doğurup diri diri gömdüğü iddia edilmişti! Karar çıktı...

ABD'de yaşanan kan donduran olayın davası tüm dünya tarafından ilgiyle takip ediliyordu. 20 yaşındaki Brooke Skylar Richardson isimli kadın, iki yıl önce doğurduğu bebeğini gizlice diri diri gömmekle suçlanıyordu. Eylül ayında görülmeye başlanan mahkemede karar çıktı. İşte kan donduran dava ile ilgili son dakika gelişmeler...

19.11.2019 12:56 - Son Güncelleme: 19.11.2019 12:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





