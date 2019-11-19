Gizlice doğurup diri diri gömdüğü iddia edilmişti! Karar çıktı...
ABD'de yaşanan kan donduran olayın davası tüm dünya tarafından ilgiyle takip ediliyordu. 20 yaşındaki Brooke Skylar Richardson isimli kadın, iki yıl önce doğurduğu bebeğini gizlice diri diri gömmekle suçlanıyordu. Eylül ayında görülmeye başlanan mahkemede karar çıktı. İşte kan donduran dava ile ilgili son dakika gelişmeler...
19.11.2019 12:56
- Son Güncelleme: 19.11.2019 12:56
Tüm dünyada manşet olan dava sonuçlandı. 20 yaşındaki Brooke Skylar Richardson adlı genç kızın tüyler ürperten hikayesinin dinlendiği mahkemede karar çıktı.
Ohio'da yaşayan Brooke Skylar Richardson, henüz 18 yaşındayken gizlice doğurduğu bebeğini diri diri gömüp öldürmekle suçlanıyordu.
Şu anda 20 yaşında olan Brooke, ağırlaştırılmış cinayet, taksirle adam öldürme ve delil karartma suçlarından hakim karşısına çıkmıştı.
Brooke Skylar Richardson, 2017 yılında gerçekleşen olayda, adını Annabelle koyduğu çocuğunun ölü doğduğunu iddia ediyordu.
Lisede ponpon kız grubunun lideri olan genç kadın, 1 Mayıs 2017'de ailesinin evinin tuvaletinde gizli doğum yaptığını kabul etmişti. Richardson, bebeğini Ohio eyaletinde küçük bir kasaba olan Carlisle'da yaşayan ailesinin evinin arka bahçesine gömdüğünü itiraf etmişti.