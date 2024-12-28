Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay ikizleri büyüttü! Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar ilgi odağı oldu!

Rutkay, 2018 senesinde de ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında kızı ve oğluna sık sık yer verdi. Rutkay'ın ikizlerini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Rutkay'ın ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim için "Hangi ara bu kadar büyüdüler", "Oğlan aynı annesi" yorumları yapıldı.