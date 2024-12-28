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Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay ikizleri büyüttü! Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar ilgi odağı oldu!

Kerimcan Kamal ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğa Rutkay, 2018 yılında ikizlerini kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram paylaşımlarında çocukları Piraye ile Rutkay Kerim'e sık sık yer verdi. Rutkay'ın ikizlerini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rutkay'ın ikizleri için "Hangi ara bu kadar büyüdüler", "Oğlan aynı annesi" yorumları yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 16:29 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 16:29
Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay ikizleri büyüttü! Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar ilgi odağı oldu!

Güldür Güldür'de Yeter karakterini canlandıran Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal ile 2014 yılında dünyaevine girdi.

Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay ikizleri büyüttü! Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar ilgi odağı oldu!

Rutkay, 2018 senesinde de ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay ikizleri büyüttü! Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar ilgi odağı oldu!

Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında kızı ve oğluna sık sık yer verdi. Rutkay'ın ikizlerini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay ikizleri büyüttü! Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar ilgi odağı oldu!

Rutkay'ın ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim için "Hangi ara bu kadar büyüdüler", "Oğlan aynı annesi" yorumları yapıldı.

Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay ikizleri büyüttü! Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar ilgi odağı oldu!

Piraye ile Rutkay Kerim sevimli halleriyle kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay ikizleri büyüttü! Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar ilgi odağı oldu!

İşte Doğa Rutkay'ın ikizleriyle yaptığı paylaşımlardan bazıları...

Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay ikizleri büyüttü! Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar ilgi odağı oldu!

Doğa Rutkay ve ailesi

Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay ikizleri büyüttü! Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar ilgi odağı oldu!

Doğa Rutkay ve ailesi

Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay ikizleri büyüttü! Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar ilgi odağı oldu!

Doğa Rutkay ve ailesi

Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay ikizleri büyüttü! Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar ilgi odağı oldu!

Doğa Rutkay ve ailesi

Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay ikizleri büyüttü! Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar ilgi odağı oldu!

Doğa Rutkay ve ailesi

Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay ikizleri büyüttü! Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar ilgi odağı oldu!

Doğa Rutkay ve ailesi