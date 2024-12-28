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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi!

Oğlu Can Aslantuğ'un babası Mehmet Aslantuğ ile geçen sene 27 yıllık evliliklerini sonlandıran Arzum Onan, boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanıyla aşk yaşamaya başlayan Onan, sevgilisi Orkan Özkan ilk kez kameralara yansıdı. Çiçeği burnunda sevgililer, gazetecileri gülümseyerek poz verdi.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 16:07 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 16:07
Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi!

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçen yıl 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırdı.

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi!

Adliyeye el ele gelen ünlü çift, sürpriz boşanma haberleriyle sevenlerini şaşırttı. Boşandıktan sonra arkadaş kalan ikiliden Onan, yeni bir aşka yelken açtı.

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi!

Aslantuğ'a ise eski eşi Arzum Onan'ın yeni birlikteliği soruldu. Aslantuğ "Var evet, Arzum ilk bana açıkladı zaten" dedi.

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi!

Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanıyla aşk yaşamaya başlayan Onan, sevgilisi Orkan Özkan ilk kez kameralara yansıdı.

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi!

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Arzum Onan, bir süredir birlikte olduğu Orkan Özkan ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi!

Yeni yıl alışverişine çıkan çiçeği burnunda sevgililer, gazetecileri gülümseyerek poz verdi. Yeni yıl dileklerini belirten ikilinin, kış tarzı da dikkat çekti.

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi!

Los Angeles'ta yaşayan iş insanının sevgilisiyle 2025'i karşılamak için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Çift, alışveriş yaptıktan sonra ise Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Mehmet Aslantu�� ile 27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi!

İşte Arzum Onan ve sevgilisi...