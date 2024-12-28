Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi!

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ , 27 yıllık evliliklerini geçen yıl 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırdı.

Aslantuğ'a ise eski eşi Arzum Onan'ın yeni birlikteliği soruldu. Aslantuğ "Var evet, Arzum ilk bana açıkladı zaten" dedi.