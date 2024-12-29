Narin Güran cinayet davası sonuçları: Anne Yüksel, Amca Salim, Abi Enes ne kadar, kaç yıl ceza aldı?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada sona gelindi. Mahkeme, tutuklu yargılanan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme Sürecinde Sanıkların Savunmaları Dikkat Çekti

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, sanıklara son sözleri soruldu. Anne Yüksel Güran, kızını öldürmediğini belirterek beraatini talep etti. Ağabey Enes Güran ise suçlamaları reddederek her zaman doğruyu söylediğini savundu. Amca Salim Güran yeğenine zarar verebilecek son kişi olduğunu ifade ederek suçsuz olduğunu dile getirdi.

Nevzat Bahtiyar ise ifadesinde Narin'in cansız bedenini Salim Güran'ın tehditleri sonucu taşıdığını belirtti. "Taşıma cezası neyse razıyım ancak öldürme suçunu kabul etmiyorum" diyerek kendisini savundu.

Sanıklara İyi Hal İndirimi Uygulanmadı Mahkeme heyeti anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ı "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.