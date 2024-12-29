Narin Güran cinayet davası sonuçları: Anne Yüksel, Amca Salim, Abi Enes ne kadar, kaç yıl ceza aldı?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada sona gelindi. Mahkeme, tutuklu yargılanan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme Sürecinde Sanıkların Savunmaları Dikkat Çekti
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, sanıklara son sözleri soruldu. Anne Yüksel Güran, kızını öldürmediğini belirterek beraatini talep etti. Ağabey Enes Güran ise suçlamaları reddederek her zaman doğruyu söylediğini savundu. Amca Salim Güran yeğenine zarar verebilecek son kişi olduğunu ifade ederek suçsuz olduğunu dile getirdi.
Nevzat Bahtiyar ise ifadesinde Narin'in cansız bedenini Salim Güran'ın tehditleri sonucu taşıdığını belirtti. "Taşıma cezası neyse razıyım ancak öldürme suçunu kabul etmiyorum" diyerek kendisini savundu.
Sanıklara İyi Hal İndirimi Uygulanmadı
Mahkeme heyeti anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ı "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Heyet, cezaların niteliği ve suçun ağırlığı nedeniyle sanıklara iyi hal indirimi uygulamadı. Ayrıca, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Kararın Gerekçesi Açıklandı
Mahkeme, sanıkların suça iştirak ettiklerine dair kuvvetli delillerin dosyada mevcut olduğunu belirtti. Kararda, sanık Nevzat Bahtiyar'ın suç delillerini gizleme suçundan cezalandırılmasının gerekçesi detaylı bir şekilde açıklandı.
Narin'in cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili delillerin uzun süre toplanamaması cesedin su içerisinde kalması ve sanığın suçun işlenişindeki rolü vurgulandı.
Olayın Geçmişi
21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alınmış, 12 kişi tutuklanmıştı. Dava kapsamında hazırlanan iddianame, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla mahkemece kabul edilmişti.
İstinaf Yoluna Başvuru Hakkı Tanındı
Sanıkların karara karşı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluyla başvurma hakkı bulunuyor. Mahkeme, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde itiraz edilebileceğini bildirdi.
Bu karar, Türkiye genelinde infial yaratan olayın yargı sürecine ilişkin önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçti.