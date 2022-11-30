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Denizli’de kadın cinayeti: Saçından sürükleyip boş arazide başını kesti

Bir kadın daha koca kurbanı oldu. Denizli'de cani koca tartıştıktan sonra saçından sürükleyerek boş araziye götürdüğü karısını vahşice katletti. Karısını başından keserek öldürdükten sonra evine dönen cani, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu.

30.11.2022 08:57 - Son Güncelleme: 30.11.2022 08:57
Denizli’de kadın cinayeti: Saçından sürükleyip boş arazide başını kesti

Denizli'de tartıştığı karısını saçından sürükleyerek boş araziye götüren cani koca, genç kadının başını bıçakla keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu.

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Denizli’de kadın cinayeti: Saçından sürükleyip boş arazide başını kesti

BABASINI BACAĞINDAN YARALADI
Olay, gece saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi, 144 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki karısı Elif Irmak ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak, kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı.

Denizli’de kadın cinayeti: Saçından sürükleyip boş arazide başını kesti

SAÇINDAN SÜRÜKLEYEREK EVDEN ÇIKARDI
Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürüyerek evden dışarıya çıkardı.

Denizli’de kadın cinayeti: Saçından sürükleyip boş arazide başını kesti

KARISINI BAŞINI KESEREK KATLETTİ
Karısını 100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca, Elif Irmak'ı başını keserek öldürdü.

Denizli’de kadın cinayeti: Saçından sürükleyip boş arazide başını kesti

YARALI BABASININ YANINDA TESLİM OLDU
Yaşan dehşet dolu anların şahidi olan anne Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Oğlunun kocasını bıçakladığını ve karısını ise başını keserek öldürdüğünü söyleyen kadının ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, boş arazide genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

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