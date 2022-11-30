Denizli’de kadın cinayeti: Saçından sürükleyip boş arazide başını kesti
Bir kadın daha koca kurbanı oldu. Denizli'de cani koca tartıştıktan sonra saçından sürükleyerek boş araziye götürdüğü karısını vahşice katletti. Karısını başından keserek öldürdükten sonra evine dönen cani, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu.
Denizli'de tartıştığı karısını saçından sürükleyerek boş araziye götüren cani koca, genç kadının başını bıçakla keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu.
BABASINI BACAĞINDAN YARALADI
Olay, gece saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi, 144 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki karısı Elif Irmak ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak, kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı.
YARALI BABASININ YANINDA TESLİM OLDU
Yaşan dehşet dolu anların şahidi olan anne Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Oğlunun kocasını bıçakladığını ve karısını ise başını keserek öldürdüğünü söyleyen kadının ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, boş arazide genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.