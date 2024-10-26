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Görüntüler ortaya çıktı: Beyoğlu'nda polise silah çeken şahıs böyle paketlendi | Evinde 50 milyonluk zehir ele geçirildi

İstanbul Beyoğlu'nda geçen yıl Ekim ayında hakkında arama kararı olan şüpheliyi yakalayan polis ekiplerine, emniyete gittikleri sırada bir kişi silah doğrulttu. Şüpheliyi anında paketleyen ekipler şahsın evinde yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 61 kilogram marihuana ele geçirdi. O anların görüntüsü ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 13:22 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 13:41
Görüntüler ortaya çıktı: Beyoğlu’nda polise silah çeken şahıs böyle paketlendi | Evinde 50 milyonluk zehir ele geçirildi

İstanbul Beyoğlu'nda polis ekiplerine silah çeken şahsın paketlendiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüler ortaya çıktı: Beyoğlu’nda polise silah çeken şahıs böyle paketlendi | Evinde 50 milyonluk zehir ele geçirildi

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Güven Timleri, geçen yıl Ekim ayında şüphe üzerine durdurdukları bir kişiyi aranmasının çıkması üzerine gözaltına aldı.

Beyoğlu'nda polise silah doğrultan şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı: Beyoğlu’nda polise silah çeken şahıs böyle paketlendi | Evinde 50 milyonluk zehir ele geçirildi

Şüpheli işlemleri için emniyete götürüldüğü sırada bir kişi, polis ekiplerine "hayırdır, siz kimsiniz" diyerek önlerine çıktı. Güven timlerinin polis olduklarını belirtmesine rağmen tartışmaya devam eden kişi bu kez de "Polis olsanız ne olur ulan? siz kimsiniz kendinizi ne zannediyorsunuz bu adama kelepçe takıyorsunuz" diyerek karşılık verdi.

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