Görüntüler ortaya çıktı: Beyoğlu’nda polise silah çeken şahıs böyle paketlendi | Evinde 50 milyonluk zehir ele geçirildi

Şüpheli işlemleri için emniyete götürüldüğü sırada bir kişi, polis ekiplerine "hayırdır, siz kimsiniz" diyerek önlerine çıktı. Güven timlerinin polis olduklarını belirtmesine rağmen tartışmaya devam eden kişi bu kez de "Polis olsanız ne olur ulan? siz kimsiniz kendinizi ne zannediyorsunuz bu adama kelepçe takıyorsunuz" diyerek karşılık verdi.